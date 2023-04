Comparte

Coté López presentó a sus seguidores el nuevo producto de su línea y sorprendió con un especial modelo. Fue el padre de la empresaria quien se ofreció para demostrar la efectividad de "Take it off", un desmaquillante bifásico.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, Coté aplica polvos, labial y sombras en el rostro de su progenitor.

Posteriormente, la empresaria retira los productos con el desmaquillante bifásico.

"Mi papá me dijo: ‘esta publicidad podrías hacerla menos FOmercial’ 🤣🤣🤣🤣 y como el dio la idea, cagó poh", escribió en el post.

La publicación fue aplaudida por los internautas, quienes destacaron la simpatía del padre de Coté.

"Es lo máximo tu papá", "El mejor modelo jajajaja lo amé", "Ya, pero hablemos de su piel", "Eres un grande", "Me encantó", "Por más papás como el de la Coté y menos papito corazón", fueron algunos comentarios.

