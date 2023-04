Comparte

Este lunes el periodista José Antonio Neme regresó a la conducción del matinal "Mucho Gusto", luego de casi tres semanas de vacaciones en el extranjero.

Recordemos que su retorno al país fue ruidoso. Esto, debido a una orden de detención en su contra, debido a no presentarse a dar su declaración en el juicio de Cathy Barriga con Paulina de Allende-Salazar.

Fue así como durante la jornada de hoy el conductor del matinal de Mega lanzó un inesperado mensaje, que aludió a la situación judicial que vivió.

"Debo decir una cosa, habían ciertas personas en este país que pensaron que cuando yo pusiera un pie en la frontera, me iban a tomar preso", inició comentando el periodista.

Luego continuó: "Había algunas personas que creían o querían, que yo no volviera a este programa, yo lo sé".

Tras esto, agradeció los mensajes de apoyo que recibió: "A esas personas que me estuvieron esperando, que fueron muy tiernas en redes sociales les mando besos. Y a esas otras…".

En la otra esquina, su compañera de funciones, Karen Doggenweiler, bromeó con la situación: "Está de vuelta nuestra criatura, sin medidas cautelares. Equipo completo".

Por último, Neme bromeó con la situación que experimentó: "Algunos dijeron que este reloj me lo habían vendido, pero no, me lo regalaron", aludiendo al Caso Relojes.