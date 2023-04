Comparte

Daniela Aránguiz una vez más sorprendió en "Zona de Estrellas", luego de que nuevamente revelara información sobre su expareja, el exfutbolista Jorge ‘Mago’ Valdivia.

Recordemos que hace unos días enseñó la carta que le envió el deportista hace unos meses, en donde este buscaba retomar su relación con ella.

Respecto a esta, en el programa Aránguiz expresó: "Encuentro súper lindas las cartas escritas de puño y letra", partió señalando la ex "Mekano".

Tras esto, señaló que no ha sido la única misiva que ha recibido de Valdivia. "Me ha mandado cosas bonitas. Siempre me manda cosas así", aseguró, para luego sacar su celular y enseñar otro registro.

El nuevo mensaje de "Jorge Valdivia"

"No importa cuanto tiempo pase, cuantas estaciones tengan que pasar (…) mi corazón seguirá siendo tuyo hasta su último latido", fue parte de lo que enseñó en su dispositivo, y que fue leído por Mario Velasco.

Este mensaje sorprendió a los panelistas, pues enseñaría intenciones de Jorge Valdivia de retomar su relación con Aránguiz.

No obstante, la influencer aclaró su postura: "Nosotros tenemos un lazo que nunca se va a romper por nuestros hijos (…) Nosotros crecimos juntos. Tuvimos una relación tóxica en los últimos años, por eso es bueno cortar".