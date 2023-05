Comparte

Ayer, en horas de la noche, se emitió un nuevo capítulo de "Aquí se Baila", programa que tuvo una nueva jornada de eliminación.

Fue así que luego de que seis duplas bailaran, donde Kurt Carrera fue uno de los nominados a dejar el espacio, tras no convencer con su ritmo de chachachá.

"Me recordó a los socios de mi club social cuando vienen la primera clase, que lo dan todo, pero algunas cosas les salen y otra no", expresó el jurado Neilas Katinas, mientras que Aníbal Pachano puso nota 7 y Karen Connolly un 5, lo que lo transformaron en el nuevo eliminado.

La reflexión de Kurt Carrera

Emocionado, el comediante repasó su carrera en pantalla, rememorando sus inicios en "Adrenalina", llegando al presente.

Luego profundizó: "Volver acá fue lindo porque encontré esa familia que Mega me dio. Fue lo mejor venir para acá, me voy con el corazón lleno".

Por último, reveló que su paso por el programa de baile lo ha ayudado con un importante cambio físico, tras perder peso, lo que buscaría mantener.

"Me voy con un aprendizaje que trasladaré a mi vida, a la comida, cambié mucho mis hábitos alimenticios, ahora tomo más agua. Antes me levantaba tarde, ahora aprendí a levantarme temprano de nuevo, como lo hacía en la escuela de teatro. Ya he bajado casi 15 kilos y espero seguir así", cerró.