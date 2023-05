Durante esta jornada, la banda The Cure anunció su visita a Chile y a otros países de Latinoamérica.

El encargado de dar a conocer esta información fue el líder y vocalista del grupo, Robert Smith, quien reveló noticia en sus redes sociales.

"2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Perú, Uruguay", redactó el artista en su cuenta de Twitter.

Junto con lo anterior, explicó que "resolver las negociaciones está tardando un poco más de lo que pensábamos. Más detalles cuando existan".

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY… BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD… MORE DETAILS WHEN THEY EXIST… ONWARDS X