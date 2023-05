Comparte

Amaro Gómez Pablos criticó Elisa Loncon y a la Universidad de Santiago de Chile (USACh), casa de estudios que se negó a entregar los antecedentes académicos de la ex presidenta de la Convención Constitucional, quien actualmente goza de un año sabático.

Recordemos que tras conocerse el permiso del cual hace uso Loncón, Renovación Nacional interpuso un requerimiento ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) para que fuesen entregados los antecedentes laborales que avalan la medida, la cual permite que académicos realicen actividades de investigación y cooperación científica, entre otros.

Si bien la solicitud fue aceptada, la Usach se negó e interpuso un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para no entregar la información señalando que la acción afectaría «integridad personal» de la académica.

Lo anterior fue cuestionado por Gómez-Pablos, quien expuso su opinión a través de su cuenta de Twitter.

«¡No lo entiendo! Cualquier académico con la solvencia mostraría sus credenciales académicas», partió expresando el comunicador.

Junto con lo anterior, puntualizó: «Pero la Sra. Loncón se niega ante el Consejo de Transparencia mientras ahora goza de un año sabático entregado por la @usach por su ‘jerarquía académica y antigüedad'».

Las palabras del periodista generaron comentarios en redes sociales, entre ellos varias críticas donde se le acusó de «racismo», las cuales respondió:

“Curioso lo de invocar la carta racista. Pedirle lo mismo a una persona homosexual no es homofobia; a una mujer, no es anti feminismo. Además la Sra. Loncón haciendo gala de sus títulos tendría el supremo tapabocas. ¿O está ella por sobre los principios que rigen a otros?», señaló.

Además, destacó en otro tuit: «Me expreso como ciudadano. Tuvo un cargo público y goza de un sabático por títulos que no entrega. No me cuaja«.

Junto con lo anterior, especificó: «Me importa un bledo si es de izquierdas o de derechas… y las victorias pírricas de unos u otros. Por eso estamos como estamos».