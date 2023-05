Comparte

Hace unas semanas Constanza Piccoli reveló que, junto a su hermana, realizaron una gran inversión: compraron un departamento en ciudad de Paola, región de Calabria, en Italia.

En este sentido, la ex «BKN»aludió a la sensación de seguridad que se vive en Chile, en específico en Santiago, sosteniendo que antes no le daban ganas de salir de casa, situación distinta a lo que experimenta en su nuevo hogar.

«¿Te da miedo andar caminando sola allá? A mí me asusta andar sola acá«, le preguntó una cibernauta a través del ya clásico «preguntas y respuestas» de Instagram.

Ante esto, Piccoli respondió: «En Chile, me da miedo salir caminando, salir en auto, salir de cualquier manera de mi casa, me da miedo, me causa mucha ansiedad… obviamente lo hago igual, pero sí, me causa miedo Chile; acá no, nada«.

Tras esto, sostuvo que «acá (sur de Italia) puedes andar en auto en la noche y no existe ni siquiera un poquito de angustia, nada. Nosotras hemos caminado de noche, tarde y en ningún momento he sentido miedo. Aquí la vida es distinta, pero bueno, sí siento miedo cuando salgo en Santiago».

Por último, expresó: «Igual debe ser por el trauma del portonazo que me hicieron hace un año y medio, dos años casi… fue demasiado traumático para mí, pero ahí estamos».