Fue a inicios de este año cuando Luz Valdivieso y Marcial Tagle optaron por darse una nueva oportunidad en su matrimonio, luego de que ambos se mantuvieron alejados por meses, e incluso la intérprete había iniciado un romance con Claudio Castellón.

Sin embargo, poco habría durado esta reconciliación, pues aseguran que la pareja le puso fin a su relación «en buenos términos«, dándole así un cierre definitivo a lo que alguna vez fueron ambos.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien a través del programa «Zona de Estrellas», confirmó que la pareja de actores una vez más estarían separados.

«Ella me confirmó que era verdad, confirmó el quiebre, no me dio detalles, no me dijo motivos, solo me dijo que sí están separados nuevamente«, afirmó la panelista del programa de Zona Latina.