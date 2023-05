Comparte

Hoy, después de “Teletrece central”, en un nuevo capítulo de eliminación de “Aquí se baila”, otras siete parejas bailarán para ser evaluados por el jurado con notas, y las peores calificaciones de toda la semana irán a batalla para elegir a una nueva pareja eliminada de la semana.

Una de las parejas que bailará hoy será la compuesta por Chantal Gayoso y Matías Falcón, quienes interpretarán “You Can’t Stop the Beat”, de la película “Hairspray”. Tras su presentación, Sergio Lagos le mostrará a la bailarina un tierno video casero donde ella, a los cinco años, baila animadamente una coreografía de axé junto a una amiga.

Al respecto, Chantal confesará que, pese a lo que ahí se ve, no era realmente fanática del ritmo brasileño, así que no era muy consciente de quién era Thiago Cunha, integrante en esos años de Porto Seguro.

“No me sabía las coreografías por completo, mi amiga del lado sí. Yo seguía el movimiento, pero jamás detecté quién era Thiago. Recién cuando me tocó bailar con él por primera vez (en ‘Bailando por un sueño’), supe quién era”, explicó la novia de Cunha.

“Aquí se baila”, hoy nuevo capítulo de eliminación, después de “Teletrece central”, por las pantallas de Canal 13.