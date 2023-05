Comparte

Semanas duró la presencia de Kika Silva en el programa «Aquí se Baila» de Canal 13, quien ahora deberá dejar la competencia de baile, por motivos de fuerza mayor.

Cabe recordar que la influencer ingresó al programa a mediados de mayo, pero solo alcanzó a estar dos semanas en este espacio, siendo obligada a salir por una compleja lesión que enfrentaría.

La situación fue expuesta por la misma modelo, quien detalló que padece una fractura en la costilla, lo cual le imposibilita su participación.

«Hola mis compañeros, jurado, a todo el equipo. Lamentablemente, tuve una fractura en la costilla, estoy en reposo, no pude seguir ensayando ni bailando«, señaló la modelo.

Luego continuó: «Esto me pasó en el último capítulo, ese día no lo pensé y seguí bailando, pero ya con exámenes y doctores me dijeron que no podía seguir«.

Aún así, Silva mantuvo su optimismo y señaló: «siempre trato de ser positiva y pensar que todo pasó por algo, los extraño y los iré a ver cuando pueda. Ahora estoy haciendo reposo y les mando un beso gigante«.