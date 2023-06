Crecen los rumores de romance entre Shakira y el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton. La cantante colombiana regresó a Barcelona para presenciar desde el palco la Grand Prix, evento donde competía el destacado deportista de 38 años.

Recordemos que la intérprete emigró desde la ciudad española mencionada junto a sus hijos tras su mediática separación de Gerard Piqué.

Tras la ruptura la cantante se ubicó en Miami (Estados Unidos) donde es constantemente seguida por paparazzis, quienes la han captado paseando por las calles en compañía de Hamilton.

Al parecer la intérprete y el deportista estarían acercándose, ya que este fin de semana Shakira sorprendió con una nueva publicación en su cuenta de Twitter.

«Qué bueno es estar de vuelta en Barcelona», escribió la artista que compartió una fotografía en el palco de Mercedes-Benz, marca por la que corría Hamilton en la Grand Prix.

En este evento el corredor obtuvo el segundo lugar, mientras George Russell, quién también corre por Mercedes, se llevó el tercero, completando el podio para la lujosa marca.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3