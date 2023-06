Comparte

Este domingo, después de «Teletrece central», en “De tú a tú” por las pantallas de Canal 13, Martín Cárcamo conversará con el destacado actor nacional Benjamín Vicuña.

Desde su hogar en Buenos Aires, el intérprete reflexionará sobre su vida familiar y artística, tanto sus alegrías como penas. Además, sus hijos serán parte de la conversación junto a Martín.

Respecto a su actual situación amorosa, Vicuña impactará al animador con un dato no menor, puesto que, según dirá el actor, “es primera vez en mi vida que estoy soltero. Desde que soy chico, desde los 16 años siempre pololeando. Después estuve 10 y 7 años (en relaciones más serias). Y ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder estar bien y entero para empezar algo. En general, siempre he sido muy de novio, parejero, pololo”.

En cuanto a su soltería, el ex protagonista de la serie “Huaiquimán y Tolosa” sostendrá que si bien es algo nuevo, le gusta vivir esta experiencia. No obstante, sabe que su esencia es estar en pareja. Además, enfatiza en que sus hijos son su principal prioridad actualmente. “En este momento, hoy y ahora, estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa. Estoy con mis hijos y mis responsabilidades, pero sí pienso que la vida me va a llevar a ese lugar que es mi esencia, que es vivir la vida de a dos. Yo soy parejero, a no ser que tuviera una fractura, una desilusión o una revelación muy grande en mi vida para tomar otro camino, pero a mí me gustan las cosas de a dos. Siempre fue así, de chico. Yo ahora lo estoy aprovechando, porque siento que es una experiencia, pero mi esencia me va a llevar a ese otro lugar”, apuntará.

Asimismo, el actor debe convivir gran parte de la semana a solas, debido a la ausencia de sus hijos cuando estos están donde sus madres. Frente a tal escenario, Benjamín declarará que “eso es penca, pero está ese momento que también es necesario. Estar en la noche y apagar el velador, y estar en ese minuto que te cuesta dormir y pasa tu vida por delante. O te drogas con fármacos para dormir o tratas de buscar la paz. Dentro de esos demonios, de tu vida, de las cosas que encuentras que están bien y mal. Pero es verdad que es un momento de intimidad que está bueno. Sentir y vivir. A veces estar solo te hace dialogar contigo mismo”.