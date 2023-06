Comparte

El año 2006, 17 años atrás, Pamela Díaz y Manuel Neira daban el «sí» y se concretaba su matrimonio frente a cientos de invitados, y hasta la televisión.

Sin embargo, tras ocho años de relación y una niña en común, la relación terminó, luego de que se gestara toda una polémica por unas joyas robadas que habría recibido Díaz.

Fue tras un entrenamiento del exdeportista, donde Neira habría adquirido nada más que joyas robadas, las cuales se las habría regalado a Pamela Díaz.

Ahora, a casi dos décadas de ocurrido este incidente, la «Fiera» entregó nuevos detalles de la situación, revelando que las joyas, al parecer, no eran para ella, sino que para otra mujer.

«No eran mis joyas robadas»

Recordemos que Manuel Neira engañó a Díaz en aquel entonces, y es a esa mujer para quien eran las joyas, pero antes fueron encontradas por la modelo.

«No eran mis joyas robadas, ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo? Ni siquiera eran para mí, eran para su amante«, afirmó Pamela Díaz en el programa «Hoy se Habla».

Luego continuó: «Que yo no hablara antes, es otra cosa (…) Yo esas joyas no las recibí nunca. Casi me fui presa por el tema», sostuvo.