Hoy, Claudia Conserva emocionó a todos con su regreso a la televisión y el debut de su nuevo proyecto que lleva el nombre de “Claudia ConVersa” en TV+.

Cabe mencionar que, el espacio de conversación contará con la participación del actor Álvaro Morales y de las expanelistas de Milf Berta Lasala, Titi García- Huidobro y Fran Conserva.

Además, este programa contará con la presencia del gran amor y compañero de batallas de la conductora, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien tuvo unas palabras para ella.

“Lo más importante es que resultó bien el tratamiento con Claudia, la tenemos de vuelta”, comenzó diciendo el animador.

Luego, expresó su emoción con el retorno de Conserva a las comunicaciones “para mí es motivo de tremendo orgullo saber que ella vuelve a las comunicaciones. Es su pasión, es lo que a ella le gusta”.

En la misma línea, le agradeció a sus seguidores por el cariño que le brindaron a su esposa en los momentos más difíciles, puesto que el apoyo fue fundamental para su recuperación.

Luego, reiteró sus emociones y sostuvo que en un comienzo no estaba seguro de aceptar esta propuesta y dijo “para mí es un motivo de orgullo. No estaba claro que quería estar aquí porque teníamos ya separadas las aguas en términos de programa, pero compartir este espacio con este grupo también me llena de satisfacción”.

Por último, finalizó con la siguiente frase: “Estoy orgulloso de ti, de que hayas vuelto y que estés devuelta en la televisión”.