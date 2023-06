Comparte

Durante esta jornada, Daniella Chávez reveló que Marcelo “Chino” Ríos le hizo una propuesta indecente a cambio de una entrevista a través de las redes sociales.

La modelo lo contó por medio de un video de Tiktok y aprovechó de filtrar el audio donde el extenista le pedía pasar una noche juntos y que él la invitaba a cualquier parte del mundo.

Además, la Conejita Playboy escribió lo siguiente en su Twitter: “Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista! Jaja Pobre!”

“Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, agregó.

Le dije que lo iba a funar

En el post también compartió el link para que sus seguidores escucharan el audio y no dudaran de la veracidad de sus palabras.

“Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hue…, porque tengo tanta huea de todos estos saco… Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos… ¿Te tinca o no? Cuéntame”, decía supuestamente Chino Ríos.

Tras ello, la modelo explicó en el programa Sígueme y te sigo de TV+ que ella le habló en un comienzo para ver si quería darle una entrevista, pero que este sábado él le habló y le hizo esta propuesta.

Finalmente, sostuvo que a ella esto le molesta puesto que “obviamente es una falta de respeto por querer utilizarme, viéndome como una escort”.

“Le contesté, le dije que lo iba a funar porque eso no se hace, no me parece, que yo estaba hablando en muy buena onda”, concluyó.