En el marco del estreno del nuevo reality de Chilevisión “Gran Hermano”, Joche Bibbó recordó lo que fue su experiencia en los programas de televisión y además, reveló el sueldo que habrían ganado algunos de sus compañeros.

El exchico reality participó como entrevistado en La Hora de Conversar conducido por Sergio Maraboli y contó la realidad de como funcionan estos espacios en la televisión.

En ese sentido, el argentino comentó que en el encierro los participantes tenían relaciones sexuales, porque sabían que eso no se transmitiría y que desde la producción les facilitaban condones o pastillas anticoncepctivas.

También, aprovechó el espacio para revelar los montos monetarios que recibían algunos de los exchicos realitys y con ello, dejó al descubierto las grandes diferencias que tenían.

¿Cuánto les pagaban?

“En el tiempo de ‘Mundos Opuestos’ por ejemplo, la Fanny ganaba 50 mil pesos, por lo general a los desconocidos les pagaban eso o les igualaban el sueldo que tenían afuera”, comentó.

En la misma línea, explicó que se les pagaba dependiendo de la popularidad de cada uno y se puso de ejemplo “cuando yo entré por ejemplo era medianamente conocido, por lo que me pagaban un poco más. A la Mariana que era más conocida que yo le pagaban más, y así”.

Luego, habló del reality Doble Tentación y contó lo que habría ganado su polémica compañera Oriana Marzoli.

“Oriana era una de las que cobraban, eran algo así como 5 palos mensuales, y eso tenía una razón, era por el papel que ella hacía dentro, y que sabía que al salir no iba a poder hacer ningún evento, pues nadie la iba a querer”, sostuvo.

Asimismo, dijo que el “Chispa” recibía un monto alrededor de los 200 mil pesos por su participación.

Finalmente, enfatizó en que la española no era como se mostraba en la pantalla “a ella la contrataban para eso, pero fuera ella no era así, no era como se mostraba en pantalla, era muy buena onda”.