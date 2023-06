Comparte

Tomás González sorprenderá a sus seguidores en un nuevo capítulo del programa «Aquí se Baila» de Canal 13. El deportista y ahora bailarín decidió afeitar su característico bigote para personificar a «Pennywise», el payaso.

Esta semana, en el programa las 10 mejores parejas bailarán y serán evaluadas por el jurado compuesto por Karen Connolly, Aníbal Pachano y Neilas Katinas en miras a un nuevo capítulo de eliminación de mañana.

Una de las parejas que se presentará hoy es la compuesta por Tomás González y Janisse Díaz, quienes interpretarán “It’s oh so quiet”, de Björk, con el gimnasta caracterizado como Pennywise, el payaso de “It”.

Sobre su impactante maquillaje, Tomás afirmará que “nunca en mi vida había hecho esto, nunca me había caracterizado así. Es rarísimo pero se sintió súper bien”.

Además, tuvo que hacer un cambio muy drástico en su look para este personaje, afeitando su característico bigote. “No me lo sacaba desde el 2006. Me había afeitado otras veces pero siempre con bigote, entonces afeitarme me dolió el alma, es como parte de mí”, confesará.

“Aquí se baila” será transmitido hoy en un nuevo horario, después de “Los 80”, por las pantallas de Canal 13.