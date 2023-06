Comparte

En el centro de la polémica se encuentra Jean Philippe Cretton. Esto, luego de que se viralizara un video en donde aparece besando a otra mujer, donde en primer lugar fue catalogado de infiel, por la relación que mantenía con Pamela Díaz.

El hecho provocó que el periodista emitiera un comunicado, donde aclaró la situación, señalando que no fue infidelidad, ya que su relación con la «Fiera» había finalizado con anterioridad, sosteniendo sí que este quiebre se dio en buenos términos.

Y ahora el comunicador de CHV volvió a ser noticia, pero en esta oportunidad por un lamentable hecho, que tiene relación con una pérdida que experimenta.

«Han sido días difíciles»

Fue a través de Instagram donde el comunicador informó del fallecimiento de su abuela, compartiendo además una extensa reflexión donde aludió a lo que ha experimentado en las últimas jornadas.

«Han sido días difíciles los últimos. Por una parte, he recibido un nivel de agresividad y odio que considero desproporcionado. Juzgan sin saber. Sin conocer detalles. Gozan rasgando vestiduras, hacen gárgaras de moral, se burlan de mi depresión y apedrean en la plaza pública como antaño. Desde su púlpito de supuesta perfección», inició redactando en la publicación.

Luego continuó: «Por otro, he recibido muestras de amor inusitadas. De mi entorno, que conoce mi integridad, sabe quien soy, como soy y como he sido en la vida, pero también de gente que no conozco que abraza, empatiza con cariño genuino y puede ver todo en perspectiva».

Tras esto, se refirió de manera directa a la muerte que enfrenta: «En medio de todo esto, hoy falleció mi abuelita».

«Mi abuelita fue hija única. En el campo había labores destinadas a hombres, pero las hacia ella. Mi abuelita se casó muy joven y tuvo dos hijos. Mi abuelita diseñó su casa sin saber de arquitectura, ni nada parecido. Era una mujer de campo. Mi abuelita hacía un queso muy rico«, afirmó.

Tras repasar algunas de las múltiples actividades que realizaba con su abuela, el comunicador finalizó: «Mi abuelita unía a la familia. Mi abuelita se fue a descansar y pude tomar su mano por última vez, en un momento en que ambos lo necesitábamos. Gracias por todo, viejita linda. Se despide ‘tu hombre chico‘».

Aquí puedes ver la publicación: