“Es una enfermedad inmunológica que no tiene cura”. La recordada presentadora televisiva Paulina Nin habló sobre la enfermedad autoinmune de Crohn que padece y le provoca constantes problemas de salud.

En la última emisión de ‘La Divina Comida’ de CHV, la figura participó junto a la rememorada ‘Porotito Verde’ María José Campos, el actor Rodrigo Soto y el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro.

Durante el encuentro, la presentadora comentó que al principio padecía de muchos dolores, “pasé un año entero visitando médico, preguntándole por qué me duelen las articulaciones, tengo una colitis crónica (…) me decían ‘no sabemos’, exámenes van y vienen y yo iba empeorando con la parte articular. Llegó un minuto en que no podía doblar los dedos de las manos”.

Ante la situación le recomendaron enviar los exámenes a Estados Unidos, donde halló la respuesta a sus padecimientos. “El doctor me contestó ‘sé perfectamente lo que tienes, pero yo tengo que ver ese colon’”. Tras visitar al médico recordó que el diagnóstico fue certero: “Me dice ‘mire, su colon la está matando, así que hay que sacarlo’”.

Nin logró que el medicamento para el tratamiento, cuyo costo bordea los $2 millones y se suministra cada seis semanas, fuese cubierto mediante la Ley Ricarte Soto. “Yo creo que le hinché las pelotas como a cuatro ministros”, recordó.