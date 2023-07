Comparte

En el último capítulo de «Las Indomables», Patricia Maldonado se sinceró respecto a temas más íntimos de su vida, sosteniendo que se encuentra aburrida en su casa en Curacaví.

Tras esto, comenzó a repasar algunos inconvenientes que ha experimentado en su hogar, refiriéndose a las lluvias que afectaron la zona centro-sur del país.

«Tengo lata. No se termina nunca de arreglar una casa. Al año se le suelta una llave, cambiaste la llave, al año después el estanque del baño se echa a perder, y siempre pasa algo», manifestó en un inicio.

En este sentido, Catalina Pulido le recomendó cambiarse de domicilio, lo que generó una pregunta de la ex «Mucho Gusto», respecto a la gran cantidad de objetos materiales que tiene.

«¿Por qué uno acumula tanta hue…? Uno se va dando cuenta tarde«, manifestó la actual panelista de «Tal Cual», lo que la llevó a tomar una radical decisión.

La drástica decisión de Patricia Maldonado

«Voy a empezar a vender. A vender todo lo que pille, estoy hasta aquí. He trabajado como negra para tener lo que tengo. Y ya estoy hasta aquí. Te lo digo de verdad, yo amo la parcela y todo lo que tu quieras, pero…», sostuvo.

«Llegó el momento de deshacerme y te juro, estoy decidida a poner en arriendo esta casa. Entonces, vender todo lo que pueda y arrendar. Quiero arrendar. Y con el arriendo, me arriendo un departamento en Santiago», expresó luego.

Por último, Maldonado compartió una reflexión: «Estoy aburrida. Estoy cansada de trabajar. Quiero vivir tranquila, lo que me quede de vida quiero vivir tranquila, ya no puedo más, no puedo más. Después del accidente, a la semana ya estaba trabajando, cuando debería haber estado dos meses en mi casa sin trabajar, no quiero más guerra».

