Este viernes en «Podemos Hablar» se emitirán polémicos dichos, luego de que la comunicadora Daniela Aránguiz se encuentre nuevamente entre los invitados de la jornada, y repasará una vez más su pasada relación con Jorge Valdivia.

En primera instancia, señalará que en el presente «siento rabia, abandono. Abandono a todo lo que construimos juntos, porque yo creo que, aunque una familia se separe, si tú luchaste por algo, y por las cosas que él tiene, creo que fue un esfuerzo de los dos, no solamente de él, y siento que todo lo que yo hice por 20 años, no valió nada«.

Respecto al fin de su matrimonio, Aránguiz aseguró que «fue una decisión mía. me cansé de perdonar infidelidades durante toda mi vida, y cuando una mujer llega a una edad, no estás dispuesta a seguir perdonando. Siento que se rebasó el vaso, después vinieron muchos episodios que yo creí en el arrepentimiento hacia mí persona».

«Yo le creí otra vez. Nos fuimos a Estados Unidos, tratamos de volver, pero en paralelo, él estaba en una relación. Se levantó un día, y ese mismo día que se levantó de mi cama, fue a buscar a Maite a su casa, y era el cumpleaños de ella, esto lo sé porque ella misma me contó, incluso Maite me dijo ‘No me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella«, aseguró.

Por último, Aránguiz manifestó: «Yo estoy segura de que, si yo no hubiera acusado a Jorge que él estaba con ella, él la dejaría y él en este momento estaría pidiéndome que volviera con él. Lo que me dijo él, es que él se sentía culpable, y tenía una culpa con ella, porque ella le decía que él le arruinó su carrera política, obviamente él se sintió culpable«.

Aquí puedes ver un adelanto: