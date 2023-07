Comparte

Paloma Aliaga celebró el importante logro de su hija menor Abril. La pequeña de 8 años, hija de su matrimonio con Cristóbal Valenzuela, ganó la medalla de oro en el Torneo de Gimnasia del Club Deportivo Alemán, el cual se desarrolló en Concepción.

Sobre la victoria de su hija, Paloma detalló en conversación con Las Últimas Noticias: «Abril ganó oro en las barras asimétricas, salto y all around (promedio de las cuatro pruebas) y su equipo Esperanzas Olímpicas sacó el primer lugar en nivel 1 y 2″.

Según indicó la orgullosa madre, la niña entena desde los 3 añosdesde las 18:00 a las 21:00 horas por decisión propia. «Ella quiere, no la he obligado, la apoyo no más», señaló

Además, Paloma señaló que los logros de su hija son fruto de su disciplina: «Es una niña de esfuerzo, de trabajo, no es que tenga el talento innato. Es como si supiera que es la hija número 4, no da mayores problemas, es de las que llega de uniforme a las 6:45«.

«Nosotros nos encargamos de decirle que dio lo mejor de ella, le preguntamos qué siente que le faltó para practicar (…) No espero que sea Tomás González, solo que incorpore el deporte a su vida«, cerró Paloma.

Recordemos que la pequeña es la cuarta hija de Paloma, fruto de su segundo matrimonio con el hermano de su ex marido, el animador de televisión Daniel Valenzuela.