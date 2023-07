Comparte

Durante esta semana la actual animadora de «Gran Hermano», Diana Bolocco, fue entrevistada por la revista ¡Hola! Argentina, en donde repasó diversas aristas de su vida.

Y una de las consultas que recibió tuvo directa relación con su hermana, la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco.

Fue así como le preguntaron por las oportunidades en donde ha debido defender a su hermana, tras diverso tipo de polémicas o acusaciones, lo cual fue descartado por la exanimadora de «Mucho Gusto».

«Nunca he pretendido ser la vocera, ni mucho menos«, inició declarando Diana Bolocco, que luego profundizó en sus palabras.

«Cuando se le cuestionó su rol de madre…»

«Me carga hablar por ella y jamás he respondido una pregunta por ella. Pero si te estás refiriendo a una vez en particular, cuando se le cuestionó su rol de madre desde Argentina, yo me sentí en la necesidad de salir a respaldarla públicamente«, repasó pronto.

Luego continuó: «Creo que uno tiene que alzar la voz cuando es algo muy injusto. Me parece que hay cosas que son inaceptables«.

Al final de la entrevista, le consultaron si esa crítica le generó más molestia: «No, me han dolido muchas cosas, pero ahí sí sentí la necesidad visceral de salir a respaldarla. Porque claro, ella no iba a salir a responder… como no lo ha hecho nunca. Espero no tener que volver a hacerlo más», finalizó.