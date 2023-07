Comparte

El exchico reality Arturo Longton actualmente se encuentra en pantalla gracias a l Gran Hermano, donde es parte del panel que analiza el día a día de lo que sucede en el programa de telerrealidad de CHV, junto a Francisca García-Huidobro y Michael Roldán.

Ahora, el panelista a través de Instagram se refirió a proceso de eliminación que se llevará a cabo este domingo, donde actualmente se mantienen en la placa de eliminación Maite, Trinidad, Francisca y Rubén.

¿A quién eliminaría Arturo Longton?

En este sentido, Longton reveló quién es su candidato para dejar el reality, sin dar mucha vuelta, explicando su decisión: «Siempre voy a querer que se vaya el que menos participa dentro del programa, el que menos contenido da. En ese caso, quiero que se vaya, de los que están, obviamente Rubén«.

Luego precisó: «No porque me caiga mal ni mucho menos, pero su presencia no genera mucho, entonces que se vaya no le hace mucho daño al reality».

Por otro lado, Arturo también defendió a una de las nominadas que, en las redes sociales, suena fuerte para abandonar el espacio, Maite.

«Todos quieren que se vaya, pero no puede irse, si es súper buen personaje. Por más que les caiga mal, qué entrete que esté adentro, genera conflicto», afirmó.

Por último, expresó: «Yo lo veo como si me creyera productor la hueá, pero lo veo por ese lado, quiero que se vaya el que menos genera«.

Aquí puedes ver el video que compartió: