El próximo 24 y 25 de noviembre es la nueva cita con la que volveremos a disfrutar de la música en directo y con el sello que lo caracteriza desde su creación. Encabezados por los británicos Blur y Pulp, se integran actos de vanguardia, clásicos y de culto en la música indie, reuniendo también en su cartel estilos alternativos como el folk, la electrónica y la música experimental.

Durante casi tres décadas, Babasonicos se ha encargado de desestabilizar al rock desde el mismísimo corazón de la bestia. Pocas bandas han logrado que canciones tan incorrectas se conviertan en hits radiales, agotando estadios enteros en toda América Latina. Con un show único, imponente, y su último disco, Trinchera Avanzada, continúan transformando cada paso en un suceso. Róisín Murphy es una fuerza pionera en el pop electrónico. Con una carrera que abarca tres décadas, supera los límites sin miedo y cautiva al público con su visión artística única cautivando con sus electrizantes presentaciones.

Uno de los nombres más conocidos de la música house no es otro que The Blessed Madonna. Reconocida por animar sesiones de DJ y producciones impresionantes, su carrera la ha llevado por todo el mundo y ha colaborado con numerosos artistas. WhoMadeWho, una de las bandas underground definitivas de su generación, ofrece al planeta un performance de sonidos y disfraces que enloquece al público de la mejor forma posible.

Warpaint es una marca única de intrincadas líneas de guitarra, voces hipnóticas y ritmos post punk se combinan para crear un sonido magnífico y único. Trascendente y a veces melancólico, el folk-pop de Weyes Blood explora todo lo que nos impulsa, divide y destruye, también anima la esperanza: su música se despliega con sorprendentes matices y facilidad.

Bandalos Chinos es una de las principales bandas de la renovación del rock argentino y latinoamericano. El sexteto es considerado una de las bandas con mayor crecimiento y proyección internacional. RUBIO es el proyecto personal y experimental de la reconocida baterista, productora y front-woman chilena Francisca Straube.

También, un viaje musical imperdible Rock futurista e instrumental con sabor del viejo oeste y ritmos latinoamericanos de la mano de los Hermanos Gutiérrez. El regreso a la música del destacado multiinstrumentista nacional Andrés Nusser quien proyecta su esperada nueva música para los próximos meses y Nick Hakim con un soul bañado en sicodelia, sumerge sus sonidos en una distopía de hipotéticos; con una capacidad de evocar emociones, a través de melodías extravagantes, obscuras y de belleza emotiva.

El festival Fauna Primavera nació en 2011 y desde entonces, han desfilado los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea, creando un vínculo irrompible entre la música alternativa y los fans chilenos, entre los que se destacan Pulp, Morrissey, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., M.I.A., Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe por nombrar solo algunos.

