Un preocupante mensaje fue el que compartió la ex «Calle 7» Laura Prieto, a través de sus redes sociales, donde se sinceró sobre unos inconveniente que ha experimentado en el último tiempo.

«He estado transitando días de mucho estrés físico este último tiempo. Así que a partir de estos días estaré haciendo un detox», manifestó en un inicio la uruguaya.

Por lo mismo, le pidió a su círculo más cercano que no se enojen si rechaza propuestas o salidas a eventos: «No es que no los quiera, no es que sea fome (y si lo soy, hue… mía), pero la verdad mi cuerpo dijo ¡Basta!«.

«Ser mina sola e independiente, soltera, noe s que sea jodido, pero sí bastante exigente físicamente y emocionalmente desgastante. Y la verdad que soy bastante agradecida de todo lo que tengo«, manifestó.

Por último, se mostró abierta a algunos panoramas: «Si eres mi amigo, invítame a hacer deporte, comer rico, conversaciones interesantes. Y respeta mis tiempos y procesos«.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: