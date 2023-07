Comparte

Malas noticias para el mundo del espectáculo, puesto que una de las periodistas más destacadas del rubro podría ausentarse por un tiempo, para cumplir con sus labores de madre.

La comunicadora sería nada más que Cecilia Gutiérrez, quien siempre tira sus “bombastic” que dejan a más de uno sorprendidos.

Según su conversación con Página 7, Gutiérrez tendría la idea de enfocarse 100% en la crianza de su hija.

“Es una idea, un proyecto de vida que tiene que ver más con lo personal, con dedicarme a mi hija”, sostuvo.

En la misma línea, comentó que su retiro no sería para siempre “no hablé de dejar de trabajar para siempre, sino que de empezar a buscar otras plataformas que me permitan más libertad, donde trabaje menos y que me permita estar en mi casa”.

Si bien aseguró que se siente privilegiada por poder pasar gran parte del tiempo con su pequeña, cree que es necesario entregarle mucho más.

“Hay madres que dejan a sus guaguas a las 7:30 de la mañana y las pasan a buscar a las 6 de la tarde. Yo no, pero sí me gustaría que fuera mucho más. Es mi única hija, no voy a tener más, así que quiero aprovechar todo el proceso, no quiero perderme nada”, expresó.

Respecto a ello, agregó “no me quiero sentir culpable, de que no la acompañé y que no estuve con ella en sus momentos importantes. No hay ningún trabajo, nada, que valga no estar con tu familia”.

Por último, en cuanto a su trabajo dijo que ya lleva más de 20 años reporteando y que ahora todo era más fácil, puesto que eran las fuentes quienes la buscaban para que de alguna información.

“Tengo fuentes por todos lados, por muchos lugares. Es gente que confía en mí, que me llama y me da información. En general, yo reporteo poco (…) Yo no llamo para decir ‘¿está pasando algo?’. Eso lo hacía antes, ahora la información llega”, cerró.