Los rumores eran ciertos, Lucas Crespo renunció a Gran Hermano de forma voluntaria por múltiples razones.

En la última transmisión del reality, mostraron cuando el concursante se acerca al confesionario y le pide a “la voz” retirarse, puesto que no se sentiría bien físicamente.

“Estoy pa’ la caga físicamente, estoy con dolor en la rodilla (…) estoy con la cabeza en otro lado”, comentó el chico reality.

Luego, pasaron unas imágenes donde se le ve llorando al interior del baño, mientras se lamentaba.

“La hernia me va a cagar la puta vida, no voy a poder entrenar nunca más, espalda cu… hueon”, fueron algunas de las palabras que se pudieron escuchar.

Lucas Crespo se despidió de Fran Maira

Tras ello, Francisca Maira, con quien inició una incipiente relación dentro del encierro, se le acercó a consolarlo y él le dijo que se había aguantado el dolor por compartir más tiempo con ella.

“La única razón por la que no me he ido antes es por ti, no me gustaba nadie desde que tenía 15 años (…) me encanta pasar tiempo contigo, me hiciste súper feliz acá, te agarré un cariño de pu… madre”, le confesó el influencer a la creadora de contenidos para adulto.

“Para mí eres un siete y lo fuiste desde el día uno… muchas gracias”, agregó.

Finalmente, Gran Hermano llamó por altoparlante al jugador para que ratifique su decisión y él lo hizo con las siguientes palabras:

“Me metí con una meta, para enfocarme y dedicarme a lo que más me gusta que es vivir del deporte y me lesioné, entré con unos indicios de hernia (…) me despierto y lo único que pienso es que me siento mal y que no voy a poder entrenar nunca más (…) estoy mal”.

Cabe mencionar que, ya se había rumoreado que el tiktoker saldría del programa, puesto que se hizo viral en las redes sociales un registro de la transmisión de Pluto TV en el que se escuchaba a Fran diciendo que Lucas no seguiría en la casa-estudio.

Recordemos que, hace un par de semanas el participante ya había presentado su renuncia, sin embargo, en el plazo de 24 horas que le dan para pensar su decisión, se arrepintió y continúo en la competencia.

Por último, Diana Bolocco aclaró que el ahora exparticipante no podrá realizar sus nominaciones de la semana.