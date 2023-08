Comparte

Significativo fue el gesto de Alessia Traverso con Constanza Capelli, ambas integrantes de «Gran Hermano», luego de que la bailarina se confesara, repasando su quiebre con Trinidad. Cerda.

El momento se emitió este miércoles, luego de que la conductora Diana Bolocco anunciara quiénes serían los nominados de esta semana, lista donde Coni lideraba la cantidad de votos.

Sin embargo, dos de estos se anularon. Y uno de estos correspondía a Alessia, quien le reveló a la propia Coni que había votado por ella.

El gesto de Alessia con Coni

La situación se dio en el patio de la ‘casa más famosa del mundo’, donde Coni le relató, entre lágrimas, de su quiebre amistoso con Trini.

«Ella al primer conflicto se fue y me dejó sola, y ahora es amiga de Sebastián (…) Era mi mejor amiga aquí adentro, y yo vivo con esa hueá todos los días», le comentó de inicio.

Frente a este sensible relato, y en un acto empático, Alessia le confesó que votó por ella, y que lo decía precisamente para que se anule.

«Te di un voto hoy día, y no me importa, quiero que se anule (…) Me importa una raja«, expresó, generando positivas reacciones por parte de los televidentes, quienes aplaudieron su denominado «desarrollo de personaje».

Cabe destacar que, de igual manera, Coni irá a la Placa de Eliminación, tras acumular ocho votos.

Por otro lado, Alessia podrá salvar a uno de los nominados, donde existe la posibilidad de que salve a Coni, a pesar de que se encuentran sus amigas Skarleth y Viviana en la misma situación.

Aquí puedes ver revisar el momento: