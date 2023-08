Comparte

Luis Sandoval no guardó silencio luego de que el comentarista deportivo Mauricio Israel lo tratara de «mentiroso», por señalar que estaba en conversaciones para sumarse al nuevo reality de Canal 13.

«Eres un mentiroso. Él que lo contó es un mentiroso. Mentiste, Luchito, lo siento mucho (…) Si él habla públicamente del tema, ¿por qué yo no le puedo contestar públicamente? Tiene mucha imaginación. Yo lo quiero harto. Pero esta vez mentiste, Luchito. Así como yo cuando tengo que decirte las cosas buenas te las digo, te digo las cosas malas», señaló en la ocasión Israel.

Luego continuó: «Si tú te das el lujo de hablar públicamente de mí e inventar que yo fui tres a reuniones a Canal 13, debo decirte que eres un mentiroso, porque no lo he hecho«.

¿Qué le respondió Luis Sandoval a Mauricio Israel?

Tras esta dura réplica por parte de Israel, Sandoval más tarde en el programa online «Que te lo Digo» reconoció que se traspapeló con la información que había entregado, aprovechando además para desahogarse de las acusaciones que le hicieron.

«Le han dicho que es sinvergüenza, que es un ladrón, mal padre, un careraja, que debería estar fuera de la televisión. Pero yo le digo que iba a entrar a un reality y el hueón dice ‘¡es un mentiroso!’. Me parece una falta de respeto hacia mí, porque el único periodista que le ha dado la tribuna para que él pueda defenderse he sido yo«, inició comentando.

Tras esto, apeló a que él siempre lo ha tratado con respeto, por lo que espera lo mismo del comentarista.

«Súper mal gusto lo que él (Mauricio Israel) hizo. Yo sé que él es bueno para el show. Le encanta la tribuna, pero me molestó profundamente. Tú me dijiste Sergio ‘escríbele’. Ni cagando le voy a escribir… Me da rabia, porque yo jamás me he referido a él como sinvergüenza. Siempre con respeto«, afirmó.

Por último, señaló: «Por lo tanto, él tiene que escribirme, pedirme disculpas. Porque de verdad me parece poco hombre hacia mí. Fue muy penca el trato que me dio públicamente«.