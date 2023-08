Comparte

Anita Alvarado disparó con todo contra Cathy Barriga en un live de Instagram, luego que la otrora alcaldesa de Maipú hiciera fuertes declaraciones contra la geisha.

Todo comenzó luego del paso de ambas por El Purgatorio de Canal 13, el pasado jueves 3 de agosto.

Ayer sábado, la exbailarina de Mekano acusó que Alvarado la habría amenazado en medio del programa: “Me dijo ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’. Y no lloré”, aseveró la robotina en Me Late Estelar, programa del cual es panelista.

La geisha chilena reaccionó furiosa ante los comentarios y utilizó sus redes sociales para responderle.

“¿Por qué mierda mienten? ¿Por qué mierda les gusta meterse en problemas conmigo? Si una hue… que me emputece es la mentira, pero es fácil también meterse conmigo. Cathy no voy a tener misericordia contigo, te vas a la re chu… de verdad que sí”, comenzó de entrada, añadiendo que se encontraba camino a trabajar en Paredones, región de O’Higgins, “porque no tengo un marido flojo de mier… que se está aprovechando de toda la gente chilena, haciendo nada, ni una mier…”.

“Mira Cathy de la mierda ¡Deja, deja de mentir! ¿Ahora vas a ser la segunda (Daniela) Aránguiz? ¿Ahora sí?”, disparó la geisha.

Tras cartón lanzó: “¿Cuándo yo te dije que te iba a hacer llorar? Yo te voy a decir, y le voy a decir a la gente que me está escuchando, exactamente lo que dije y testigos hay. Cathy de mierda te pusiste como el Sergio Rojas”, criticó visiblemente enfada.

“Eres tan vaga, eres tan ladrona, tan floja como tu marido. Me ardiste la mierda ahora te voy a responder, como corresponde, porque me ardiste. No me gusta que mientan. ¿Para qué mienten a propósito?”, siguió.

“¿Qué te dije yo en el escenario, mientras nos hacían recorrer el escenario? Fue clarito y habían tres personas de testigos. Te dije: ‘Mira Cathy, tienes 50 años, yo también tengo 50 años, no te vas a poner a llorar ni a hacerte la víctima como lo has hecho en otros programas, porque siempre lo haces (…) Lloras porque te quieres hacer la princesita, la linda’. Te dije que es sin llorar, que era un programa que lo tomaras así”, aseguró la geisha en el live.

“Mira Cathy Barriga, ahora te voy a hacer llorar (…) ahora te voy a hacer llorar mier… Y dile a tu marido que se levante de la cama el flojo y que trabaje, porque ya basta que nos saquen a todos los que trabajan la plata. ¡Flojo de mier…!”, continuó.

Posteriormente señaló que, una vez que terminara su trabajo en Paredones sí la haría llorar, tras las declaraciones de la ex Mekano. “Cathy, ¿dijiste que te iba a hacer llorar? ¡Ahora te voy a hacer llorar, mierda, ahora por mentirosa! No me gusta que me calumnien (…) ¡Di la verdad mier…! ¿Qué dije? Te dije ‘somos mujeres de 50 años, deja hacer la víctima”.

“Me sacaste los choros del canasto (…) ¿por qué el gusto de calumniarme, hue…? Qué rabia. Te voy a dejar la cag…, ahora vas a llorar. Tengo una rabia. Y de verdad, mi pecado capital, ¿sabes cuál es? La ira. Porque me carga, me molesta, me enfurece que me provoquen, que me mientan (…) Termino de trabajar y te voy a dejar la cag…, te voy a nombrar todas las mier…”, advirtió.