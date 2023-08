Comparte

A poco más de una semana de que anunció su embarazo, la cantante Daniela Castillo también recordó una triste fecha, el fallecimiento de su padre.

Con una publicación en Instagram, la artista compartió una serie de videos de Arturo Castillo, la cual acompañó de un sensible texto.

«Mi Papo amado, hoy se cumplen dos años de tu partida; es impresionante como ha pasado el tiempo, y siento como si hubiese sido ayer», inició comentando.

Luego continuó: «Me has acompañado en cada paso de mi camino, gracias por cada sueño donde nos encontramos, donde no existe el tiempo ni la realidad».

«Nos volveremos a encontrar»

«Te confieso que hoy daria lo que fuera por un momento más contigo, para escuchar tu risa, para sentir tu olor, para darte las gracias por este regalo que me enviaste. Sé que habrías sido el mejor abuelo del mundo», añadió luego.

Por último, expresó: «Te amo por siempre mi Papo, nos volveremos a encontrar y bailaremos por siempre una canción que jamás termine».

