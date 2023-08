Comparte

Un emotivo momento fue el que protagonizó Patricia Maldonado a través de su programa online, donde leyó una carta que le habría enviado una seguidora.

«Quiero leer una carta que me llegó a mi correo. La verdad, honestamente, quiero decirles que me hizo llorar. No lo voy a negar. El llorar no significa cobardía, significa que uno también tiene sangre en las venas«, partió comentando sobre el texto que le llegó.

Luego la ex «Mucho Gusto» comenzó a leer el texto que recibió: «Gracias, Tía Paty, por tanto que usted no se imagina. Puedo hablar un poco gracias a usted, usted me cuida cuando voy a la calle sola, porque me da ansiedad el público y los ruidos, y me duermo tranquila. No soy una fanática irracional, para nada, soy centrada, muy respetuosa, solo le cuento mi historia con toda la sinceridad».

Tras esto, evidentemente emocionada, Maldonado continuó: «María es una chiquilla, no sé la edad que tiene, autista, que dice que la he acompañado en los momentos más complicados, cuando se siente deprimida y sola«.

«Tú no te puedes imaginar lo que ha significado tu carta para mí. Ha sido algo que se me metió en el alma», complementó.

Por último, señaló que este mensaje «significa que la misión que yo tengo está cumplida; hacer reír a la gente y que la gente la pase bien«.

Aquí puedes revisar el momento: