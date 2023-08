Comparte

Coté López es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra a interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que dejó una caja de preguntas en su Instagram para responder a las dudas de los cibernautas.

En esta instancia, la empresaria debió responder a una consulta de una fanática que le preguntaba por su posible regreso a la televisión.

“¿Por qué no vuelves a la TV? arrasarías mujer si eres nuestra queen”, le escribieron.

Frente a ello, la influencer contestó “no, muchas gracias, jajaja. Llevo como 15 años alejada de la televisión”.

“Yo soy demasiado honesta y directa, entonces, seguro la cagaría mucho porque además mi humor es negro e irónico”, agregó.

Por último, comentó que la han contactado en más de una ocasión para ser parte de algún proyecto.

“Todos los días me escriben y me han ofrecido de todo. Muchas gracias, pero me gusta así, piolita, solo con Instagram, donde subo lo que yo quiero”, cerró.