Fue en inicios de este mes donde se especuló que el periodista de CHV Roberto Cox mantendría un triángulo amoroso, el cual involucraría a Sabrina Sosa y Francisca Undurraga.

Sobre esta situación fue consultado en el programa «Buenas Noches a Todos», de TVN, donde fue invitado. Y en la oportunidad el panelista de «Contigo en la Mañana» negó la situación.

Respecto a su relación con Sosa, con quien incluso fue visto en una cena, señaló que habían compartido un par de veces, pero sin un mayor compromiso.

«Nos una foto comiendo y tomando algo en un evento en el Enjoy cerca de Santiago y estábamos así como estamos nosotros, hablando, pero tú después ves el programa de farándula y te dicen ‘se les vio muy acaramelados, con miradas cómplices, no paraban de mirarse y buscarse’. En ningún momento hubo una caricia, una agarrada de pelo, ni un beso, nada ¿En qué momento inventaste tanto?«, señaló.

¿Y qué dijo Sabrina Sosa?

En una nueva edición de «Sígueme y te Sigo», la trasandina tomó la voz y desmintió los recientes dichos del periodista, asegurando que él la había dejado ‘mal parada’.

«Él contó una vez que nos conocimos en los pasillos de Chilevisión, pero tampoco fue así«, inició comentando la influencer.

Luego continuó: «Nos conocimos en el aeropuerto, coincidimos en la puerta de embarque del aeropuerto», relató, señalando que en aquella oportunidad se sentaron frente a frente, «y ahí comenzamos a hablar, porque nos ubicamos (…) Después me empezó a hablar por Instagram«.

Las razones de su distanciamiento

Tras ser consultada sobre el distanciamiento que mantienen, la argentina expuso dos teorías.

«La versión buena sería que en ese periodo en el que nos juntábamos más con amigos, intentábamos conocernos más, sin tener una relación. Siempre lo quisimos hacer lo más piola o privado posible«, expresó en primer lugar.

Luego expuso la otra teoría: «Quizá quedó molesto porque cuando nos distanciamos, quien decidió dar un paso al costado, fui yo«, aseguró.

En esta línea, aseguró que con Roberto Cox buscaban «cosas diferentes (…) Yo, a esta altura de mi vida y con un hijo, no busco tener relaciones pasajeras. Si veo que la otra persona no me lo va a entregar, no tengo por qué seguir ahí«.

«Por más que mantuve hermético lo que teníamos, siempre lo dejé bien parado y siento que él no hizo lo mismo al negar algo que tenía muchas imágenes que lo respaldaban. Él negó más de lo que se podía negar. Siento que ahí me dejó mal parada«, cerró Sosa.