Comparte

Helhue Sukni es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra a compartir parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que aprovechó su plataforma para hacer un reclamo en contra del Centro de Justicia.

Todo ello, porque esta mañana no la dejaron entrar con un café y sostuvo que los jueces y los abogados públicos sí pueden hacerlo.

“Podrán creer que no me dejaron entrar con un café, no me dejan entrar porque podría tirarle el café a los jueces, ¿Qué tienen en la mente?”, dijo en primera instancia.

“Los fiscales pueden entrar con café, los abogados públicos pueden entrar con café, y uno no puede entrar con café, y no dejan entrar con agua, ¿Qué significa esta hu…?”, agregó.

Finalmente, comentó que haría llegar su molestía, porque no lo encontraba justo.

“Yo voy a reclamar. Señores del poder judicial, jueces administrativos se los digo, lo encuentro súper injusto, así que no sé si habrá que presentar algún recurso, pero lo veré”, cerró.