Recientemente, Ernesto Belloni participó como invitado en Tal Cual y habló sobre diferentes episodios de su vida.

En ese sentido, habló sobre un complicado momento que enfrentó en su época escolar, puesto que fue acosado por uno de sus compañeros.

“A lo mejor puede resultar muy fuerte para la televisión, pero es verdad (…) yo estudiaba en el Liceo Amunategui hace muchos años”, comenzó relatando.

“Estaba en sexto básico, yo me sentaba, y el cabro era más grande, y yo sentía que me tocaba”, agregó.

Tras ello, detalló que “era mi compañero de banco y me decía ‘quédate calladito, si hablas algo te pego’, porque era más grande”.

“Me tocaba por detrás y por delante, y yo no podía hacer nada porque estábamos en la última fila”, añadió.

En ese sentido, comentó que le costó hablar con sus padres sobre esta situación y en primera instancia intentó lidiar con ello solo.

“Sin decirle ni a mi papá y mamá, porque él me amenazaba, me cambiaba para adelante y me iba a buscar”, confesó.

Sin embargo, en un momento ya no pudo más y debió hablar con su mamá “un día no aguanté, le dije a mi mamá y ella fue a hablar con el director del colegio”.

Finalmente, dijo que después de eso nunca más vio a su compañero y aprovechó el espacio para reflexionar sobre la importancia de la confianza que deben tener los niños con sus cuidadores, es decir, sus madres y padres.

“Hay que darles confianza a los niños para que hablen con sus padres”, concluyó.