Nicolás Massú relató los momentos que terror que vivió en Austria, cuando se vivió un atentado terrorista a metros del restorán donde estaba y que terminó con cinco personas muertas y otras 20 heridas en noviembre del 2020.

De acuerdo al relato del doble medallista olímpico, “era un lunes. Se había terminado el torneo de Viena el día anterior y el martes en la mañana se cerraba todo (…) tipo 7:45 (pm) me pasa a buscar un amigo, pasamos por todos los restoranes y entramos a uno y estando ahí mi amigo me dice ‘oye, parece que algo pasó acá cerca, como a un par de cuadras, que mataron a alguien a balazos’. Seguimos conversando y me dice ‘parece que algo está pasando, hay un atentado’ y dije, ‘¿pero, dónde?’, (le responden) ‘acá, a 800 metros’ y comenzaron los momentos de tensión.

“El restorán cerró, nos dejaron adentro. Estrés total. Esto fue como a las 8:20 (pm). Nos tuvieron en el restorán como hasta las 3:00 de la mañana… Empezaron a correr noticias que había rehenes en otros restoranes. No sabíamos qué hacer, imagínate la tensión y yo tratando de avisar a mi familia que estaba bien”, contó en entrevista con Podemos Hablar, de CHV.

“En un momento dado, tipo 2:00 de la mañana, estábamos sin saber qué hacer. El Gobierno habló que no saliéramos, que se quedaran las personas donde estaban. Y en eso entran dos tipos enormes, con barba y gritando. Ahí me acuerdo que se me paró el corazón no sé cuántos segundos, porque no entendía si era la gente que estaba en el atentado o era la policía”. Finalmente era la policía que estaba buscando a los sospechosos.

Más tarde, “a las 4:00 de la mañana nos dieron el visto bueno que podíamos salir cada uno a sus casas, con toda la policía en la calle, con todas las calles cerradas, porque no sabían si era uno o eran más”.

“Lamentablemente hubo varios fallecidos”, recordó Massú.

“A final controlaron la situación (…) después me fui a acostar, gritos por acá y por allá, gente con armas en todos lados, porque no sabían cuántas personas eran (quienes cometieron el atentado), después el miércoles se supo que era una persona”, agregó el exdeportista.

“A los días fui a ver qué estaba pasando… estaba toda la gente rezando, (poniendo) velas en las calles”, recordó, añadiendo que “lo que más queda en la cabeza es que yo justo pasé caminando” momentos antes del atentado.