Comparte

La participante Jennifer ‘Pincoya’ de Gran Hermano, una vez más se vio envuelta en una polémica, luego de que recibiera un ‘llamado de atención’ por parte de la producción del programa.

La situación se dio luego de que la concursante oriunda de Chiloé realizara un baile subido de tono en medio de una fiesta a Raimundo, el cual incomodó al participante.

En específico, Jennifer se subió sobre su compañero cuando este se encontraba recostado en una cama, y comenzó a moverse de manera sugerente.

Momentos después de este acto, Raimundo le manifestó su molestia con la situación, donde Pincoya le manifestó que lo sentía. Sin embargo, el reto fue reiterado por Gran Hermano.

«Tu actitud con Raimundo fue desubicada, debes entender que la otra parte puede sentirse incómoda o vulnerada«, le manifestó la voz del reality tras citarla al confesionario.

Luego este afirmó: «No voy a permitir nunca más que este tipo de conductas puedan incomodar a otras personas«.

La dura respuesta de Jennifer Pincoya

Momentos más tarde de esta compleja situación, la concursante realizó un descargo en vivo, donde acusó un doble estandar.

«Yo sabía que me dejarían aquí con Lucas, pero ellos apoyan (producción) eso«, partió señalando, mientras conversaba con Constanza.

Luego continuó: «supongamos, si él a mí me hace algo con el spray (desodorante) no pasa nada, es una broma, si yo bailo, es malo, porque a toda la casa no le gustó. Yo me voy, da igual«.

Aquí puedes ver el polémico baile de la Pincoya, y revisar sus palabras: