Hace unas cuantas semanas la conductora Raquel Argandoña se tomó unas vacaciones junto a su hermana, por lo que compartió fotografías junto a ella en las redes sociales.

Ahora, una vez que regresó, la madre de Kel Calderón entregó detalles de su viaje en el programa «Tal Cual», donde es la animadora.

«Hace 5 años que no viajábamos juntas«, inició comentando en el espacio de TV+. «Ella es súper bajo perfil, le cargan las redes sociales. Es conservadora, muy diferente a mí«, añadió luego Raquel sobre Liliana.

Respecto a los días de descanso que tuvieron en el mediterráneo, sostuvo que «lo pasamos increíble«.

Los sugerentes mensajes que recibió

Tras esto, reveló que su hermana empezó a recibir mensajes en las redes, luego de que compartiera fotografías junto a ella y la etiquetara.

«En mi Instagram me decían: ‘Oye, tu hermana es mucho más simpática que tú, ¡Qué linda tu hermana!…«, señaló Argandoña.

En este sentido, el animador José Miguel Viñuela aprovechó de bromear: «¡Que buena está tu hermana!«.

Sin embargo, Raquel Argandoña descartó que haya recibido mensajes de ese tipo: «No, esas ordinarieces, no. Mi público no es como ustedes«, cerró.