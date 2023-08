Comparte

Coté López es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra interactuar seguido con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que publicó en su Instagram una caja de preguntas para contestar las inquietudes de sus fanáticos.

Si bien la mayoría de las personas aprovechan este espacio para dedicarle unas palabras de cariño, hay otros que la critican.

En ese sentido, la empresa es muy tranquila y decide contestar a estos comentarios con la verdad.

Recientemente, un cibernauta le puso lo siguiente: “Eres tan egocéntrica solo fotos tuyas”.

Frente a ello, la influencer no se quedó callada y decidió contestar con una foto y además con una extensa explicación.

La fotografía que publicó que es de una cuenta de chistes, decía que además de egocéntrica, era perfecta.

Por último, profundizó su respuesta y dijo que muchas veces se puede ver como egocéntrica porque en su perfil solo sube fotos de ella, porque ni a sus hijas ni a Luis le gustaba salir en las redes sociales.

“No me considero para nada egocéntrica, quizás mi seguridad de esa impresión”, comenzó diciendo.

“Y lo de las fotos, a mis hijos ya no les gusta aparecer y soy muy respetuosa siempre. A Luis tampoco así que quedo solo yo (…) este Instagram tiene mi nombre, así que es lógico que aparezca yo, si no te gusta, no me mires. Voilà, te solucioné la vida”, cerró.