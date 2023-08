Comparte

Una nueva ruptura existiría entre la relación del periodista Sergio Rojas y el animador Daniel Fuenzalida, donde el primero habría amenazado con dejar «Me Late», donde ambos comparten juntos.

La información fue compartida por el portal Infama, donde señalaron que el comunicador estaría molesto por las palabras que expresó Fuenzalida en el programa «El Purgatorio».

Recordemos que el ex «Huevo» participó en el espacio de Canal 13, donde fue encarado por Yamila Reyna por una antigua polémica, donde Daniel responsabilizó a los panelistas de «Me Late» sobre el problema que hubo. Y Rojas era uno de los panelistas.

Ahora, a través de un preguntas y respuestas de Instagram, le consultaron al citado medio: «Qué onda Sergio Rojas con el huevo, pelearon».

Frente a esto, respondieron con una captura donde Rojas responde: «Todo lo que tengo es por esfuerzo… Me aburrí que en TV me traten mal… Tal vez es el momento de dar un paso al costado…«.

Los dichos de Daniel Fuenzalida y la réplica de Rojas

Sus palabras surgen tras los dichos de Fuenzalida, quien expresó:»Sergio Rojas de repente se pasa dos pueblos y ojo, no crean que lo voy a defender siempre, hemos tenido varios roces«.

«Ha abandonado algunas veces del estudio, lo he echado algunas veces del estudio, lo he congelado durante algún día, porque no me parece lo que hizo….ha filtrado cosas que no se deberían filtrar«, sumó el animador.

Frente a esto, Rojas compartió un video donde aseguró estar dolido con las palabras del conductor.

«Vi unas declaraciones que me dolieron un poco la guatita en El Purgatorio, así que mañana (viernes) no voy a estar en el Me Late», afirmó el periodista de espectáculo.

Por último, expresó: «Voy a ver si es que estoy la otra semana… tengo algunos conflictos internos, hay algunas frases que me dolieron un poquito el corazón«.