El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de «El Purgatorio», espacio de Canal 13 conducido por Ignacio Gutiérrez donde en esta oportunidad participó Yamila Reyna y Daniel Fuenzalida.

Fue en la instancia donde se repasó el fin de la amistad que hubo entre ambos, la cual incluso terminó con que ambos se bloquearan en las redes sociales.

Así, señalaron que esta acabó debido a la supuesta infidelidad que sufrió Yamila, con su expareja Diego Sánchez.

«Yo le envié unos videos que no me llegaron a mí en exclusividad… le envié los videos que ya estaban publicados en algún portal«, inició comentando el ex «Huevo» respecto a un video que probaba la infidelidad del deportista.

Ante esto, la trasandina lo interrumpió y aclaró que su quiebre «no pasó por el video», sino que por lo que habrían hablado en «Me Late».

«Yo estaba grabando en Colombia cuando pasa esta situación. Él larga la noticia, y su equipo inventando, pero él es el que manda, que yo había hecho un escándalo, que casi me había dado un ataque de nervios«, manifestó la trasandina.

Luego continuó: «Me entero por la prensa toda esta situación: ‘Yamila con ataque de nervios’, lo llamé a él (a Daniel), de muy mala manera, lo reconozco y le dije ‘¡¿Cómo se te ocurre dejar que inventen esta noticia?! Cuando yo estoy trabajando y vos sos mi amigo. Vos deberías haber levantado un télefono y haber dicho Yami, vamos a decir esto, pasó esto ¿Es verdad?’ Y él no lo hizo».

La réplica de Daniel Fuenzalida

Frente a esta acusación, el animador intentó defenderse señalando que los panelistas habían creado la situación.

«Yo estaba ahí, en un programa en vivo, donde hay un panel de por medio, cada periodista y panelista se arrancan con sus comentarios… es verdad, podría haber frenado la situación, pero básicamente se enojó porque se nos había dicho o a uno de nuestros periodistas le había llegado la información, de parte de la producción, de que Yamila habría pedido devolverse a Chile», expresó.

Finalmente, Yamila Reyna expresó: «¡Jamás dejaría mi trabajo por un hombre! Jamás en mi vida», respondió, desmintiendo este rumor.