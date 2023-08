Comparte

Luego de abandonar Gran Hermano, Skarleth Labra ha dado varias entrevistas y ha contestado a algunas preguntas que el público ansiaba escuchar.

Una de ellas, era respecto a su cercanía con Jorge Aldoney al interior de Gran Hermano, puesto que había algunos que querían verlos juntos y les gustaba su relación.

En ese sentido, FMDos le consultó a la tiktoker sobre la relación que tenía con el Mister Chile y dijo lo siguiente: “Lo miro con ojos de cariño, con ojos de hermano mayor”.

Tras ello, se refirió a sus atributos físicos “sí es muy lindo, lo debo admitir, pero no me gusta. Lo miro con otro cariño, con ojos de una persona que me protege mucho y que me cuida”.

Por último, explicó que él la hacía sentir especial dentro del encierro, puesto que con todos era muy frío, pero con ella no.

“Me hace sentir especial por el hecho de que es frío pero conmigo se quiebra y eso es muy bonito”, cerró.