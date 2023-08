Comparte

Viral fue la reacción de Viviana, exparticipante de Gran Hermano, tras ver el comentado beso de Francisca y Constanza al interior del encierro.

En el video que se viralizó, Vivi se encontraba de asistente junto al público, donde presenciaron el beso de las participantes, que en el inicio del encierro no se llevaban nada bien.

Esto motivó a que Diana Bolocco le consultara a Vivi sobre el tema, donde la exjugadora manifestó: «No entiendo nada ya. Que se coman, que no se coman, que se coman de a cuatro o de a seis, me da lo mismo».

Luego continuó y señaló que sintió «cero celos, pero me impactó por muchas cosas«, sostuvo la exconcursante que también besó a Fran, y en un inicio a Coni.

«Son cosas que pasan. Son cosas del reality, pero cero celos. Si ella se quiere comer a la Cony, está bien. Cómo corrió (para darle otro beso), demostró bastante», añadió.

«Que sigan agarrando»

Por otro lado, la animadora le consultó si creía que el beso fue una estrategia de Fran, frente a lo cual Vivi señaló «Sí, puede ser. Pero eso es dentro del juego y yo ya estoy afuera. No sé más que la piscina y el ojo«.

JC Rodríguez también opinó: «Es que a Fran la han rechazado tanto… bueno, sexualmente hablando. De pronto encuentra un jugueteo, Cony también, entonces no lo encuentro tan raro«.

Por último, Viviana expresó: «Es que al principio eran cero cercanas, pero, por lo que veo, ahora se llevan re bien. Bien por ellas. Lo están pasando bien las chiquillas, que sigan agarrando. Me da lo mismo».