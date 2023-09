Comparte

Una vez más las reacciones de los seguidores de Gran Hermano se tomaron las redes sociales y esta vez las protagonistas de la polémica son Mónica y Constanza.

Esto, porque la participante de 77 años le dijo a su compañera que ella no quería que se fuera ninguno de sus compañeros de pieza, quienes son La Pincoya, Raimundo y Coni.

Tras ello, Mónica le aseguró en su cara que jamás había votado en su contra, lo cual descolocó a los seguidores de la concursante.

“Yo creo que ya sería lo último, que me tocara votar por alguno de nosotros, pero no quiero. Nunca, nunca he votado”, le comentó la participante más adulta de “la casa más famosa del mundo”.

Frente a ello, de manera muy amable la bailarina le contestó lo siguiente: “Linda Monita, nosotros somos sus compañeros de pieza”.

“Si usted tiene que compartir pieza con estos cabros, se va a dar cuenta de que nosotros somos un pan de Dios. Estos cabros son salvajes”, agregó.

Luego, Mónica le comentó que ella no pensaba irse de la pieza, lo que ha dicho durante toda su estadía en la casa-estudio.

Sin duda esta reacción generó varias reacciones entre los seguidores de Coni, puesto que se acordaron que la jugadora más longeva la votó en dos ocasiones.

“Más mentirosa la Mónica, le miente en la cara”, “Mónica falsa”, “Que señora más mentirosa”, “Hipócrita y cínica”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.