Este domingo se vivió una intensa jornada al interior de Gran Hermano, puesto que estuvo marcado por la fuerte discusión que protagonizaron Constanza Capelli y Francisca Maira.

Sin duda este conflicto generó varias reacciones entre los cibernautas y de hecho, Coni, quien se ha posicionada como una de las favoritas, fue la que salió más perjudicada, ya que algunos fanáticos se desilusionaron con su actitud.

En ese sentido, su madre Paola aprovechó su alcance en las redes sociales para salir en defensa de su pupila y explicar por qué actuó de esa forma.

Al comienzo, recalcó lo siguiente sobre Coni “ha pasado tres meses con un hostigamiento super grande y sucedieron cosas que dejaron como lógico lo que pasó este fin de semana, ojo, pudiendo la producción pararlo, no lo hacen”.

Tras ello, sostuvo que la incertidumbre que viven los participantes hace que sus emociones estén a flor de piel.

“Esto parte cuando termina el programa y Diana dice ‘mañana ya no van a ser 9, van a ser 12′, sin decir nada más. Siempre lo he dicho, el lenguaje construye realidades y en esa incertidumbre produce emociones. En el caso de Cony, miedo y ansiedad por la llegada de Sebastián, porque no se aclara, no se dice quién es”, detalló.

Finalmente, enfatizó en que su hija con Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, han estado solas en gran parte de su estadía y confiaron en Raimundo, sin embargo, ahora volvieron a ser las dos.