Daniela Aránguiz es conocida por tener una opinión sin filtro y decir lo que piensa, sin importar de quién se trate. Fue así como la panelista de «Zona de Estrellas» repasó de manera directa los dichos de José Miguel Viñuela.

La situación se dio luego de que el exconductor de «Mekano» criticara a Luis Slimming y Chiqui Aguayo, ambos comediantes que lanzaron bromas sobre su vida en «El Purgatorio», programa de Canal 13 en donde participó.

«¿Qué sentido tiene que después pongas a dos humoristas para que te hagan mier… con algo que ha sido doloroso? Entonces no me cuadró y se los dije cuando terminó. Lo encontré fome, agresivo, no me gustó», fue parte de lo que expresó el conductor de «Tal Cual».

La dura crítica de Daniela Aránguiz

Bajo este sentido, la panelista Daniela Aránguiz tuvo duras palabras en contra de Viñuela y su crítica a los comediantes.

«Yo no lo encuentro terrible. Yo no veo una ofensa. Aquí a la gente la Chiqui la critica por los errores que hemos cometido y por los escándalos públicos que tenemos, ella no está… La Chiqui, no es por defenderla, pero ella hace una pauta por las polémicas que hemos causado nosotros los rostros, porque ella no te tira un trapito que no se sepa, todo es en base de lo que tú mismo te has expuesto», señaló en un inicio.

Luego continuó: «Y eso que no le tiraron hartas papitas al Jose, ponte tú en la rutina podría haber no sé… podrían haber dicho las infidelidades del Jose cuando era joven. Yo creo que le podrían haber sacado cosas realmente dolorosas de su pasado, pero nunca le sacaron nada de eso y están hablando más encima de cosas que él hizo».

Por último, expresó: «Si te vas a meter a un programa como El Purgatorio, uno sabe a lo que va, entonces después ir a hacer la víctima… ¿Por qué hacerte la víctima si sabes que te van a hacer miéchica? Por plata. Si no quieres que te insulten y no te quieres sentir ofendido, quédate en tu casa viendo Netflix«.