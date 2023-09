Comparte

El estreno de Gran Hermano Chile desató un aparente regreso de los realities en el país, motivo por el cual múltiples rostros han «regresado a las pistas» en el mundo del espectáculo.

Actualmente, Canal 13 prepara «Tierra Brava», y desde la producción poco a poco van confirmando a los rostros que se encontrarán en el encierro, motivo por el cual Christell Rodríguez recibió una singular consulta.

«¿Vas al reality?«, fue la directa pregunta que recibió a través de Instagram, en la dinámica de un ‘preguntas y respuestas’.

Frente a esto, la influencer fue clara: «ajaja no amigos, no estoy interesada en ese rubro. A menos que fuera para animar o hacer actividades ajaja pero de participante no«, declaró.