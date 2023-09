Comparte

Luego de que se rumoreaba su ingreso a Gran Hermano, Rantés Verdugo, más conocido como «El Ranty» aclaró todo a través de sus redes sociales.

Recordemos que, se creía que el joven no habría podido entrar al encierro, ya que las marcas con las que tenía contrato vigente se lo habían “prohibido”.

Sin embargo, el comediante aclaró en su Instagram que no fue así, puesto que sí iba a entrar a “la casa más famosa del mundo”, pero se arrepintió, porque prefería continuar con su pega estable que son las rrss.

A raíz de ello, confesó lo siguiente: “Iba a entrar, efectivamente, tenía ingreso el viernes 8 a Gran Hermano. Al final decido no entrar efectivamente por lo que se rumorea, tengo varios contratos con los que tengo que cumplir”.

Tras ello, explicó “no es que no me hayan dejado entrar, yo decidí no entrar, porque prefiero la pega estable, esa es la verdad”.

Luego, comentó que si bien intentó que su mejor amiga le viera las redes sociales y subiera el contenido que iba a dejar grabado, se dio cuenta que era mucho y que no iba a poder hacer todo.

“Caché que no me la iba a poder, era demasiado lo que tenía que grabar antes, historias, reels, tiktoks, que al final era demasiado estresante y lo estaba pasando mal”, detalló.

Por último, sostuvo que le surgieron otros proyectos y que optó por ellos, más que por encerrarse y poner en juego su imagen, ya que algunos de los que están adentro han salido bien “dañados».